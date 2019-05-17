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تعليم

عميد دار علوم القاهرة: استمرار الامتحانات حتى 30 مايو.. والتصحيح بعد العيد

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:39 م
عميد كلية دار العلوم
عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة
ياسمين سامي
أكد الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة استمرار إجراء الامتحانات بشقيها الشفوي والعملي لطلاب الفرق الأربعة حتى 30 مايو الجاري.

ونوه عبد الراضي لـ "صدي البلد"،إلى أنه من المقرر البدء في عملية التصحيح بعد عيد الفطر ومراجعتها وإعلانها لجميع الفرق الدراسية بالكلية، مشيرا إلى التشديد على مواجهة الغش داخل اللجان بمنع دخول الهاتف المحمول مع الطلاب لجنة الامتحان وفي حال ضبط الطالب أثناء الغش يتم تحويله للشئون القانونية للتحقيق معه وتحديد العقاب.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت أكد استمرار الامتحانات بنفس طريقة العام الماضي، مشيرًا إلى ضرورة قيام العمداء بالتنبيه على الوكلاء ورؤساء الأقسام بتضمين أي امتحان، سؤال حل المشكلات الذي أقره مجلس الجامعة من قبل في إطار تطوير نظم التقويم والامتحانات.

وشدد الدكتور الخشت على ضرورة التأكد من دقة رصد درجات الطلاب، والالتزام بتسليم الأساتذة للنتائج بعد استلام أوراق الإجابات بأسبوعين، والتزام الكلية بإعلان النتائج بعدها بـ 3 أسابيع.

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