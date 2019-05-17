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أخبار العالم

مسؤول عسكري إيراني: أمريكا تحث على المحادثات بينما توجه مسدسا صوبنا

الجمعة 17/مايو/2019 - 01:39 م
صدى البلد
رويترز
اتهم مسؤول عسكري إيراني كبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخداع وقال إن واشنطن تدعو للمحادثات بينما هي "تصوب مسدسا" إلى طهران، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة مهر للأنباء يوم الجمعة.

كان ترامب قد قال إنه يريد نهجا دبلوماسيا مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والتحرك لوقف كل صادرات النفط الإيرانية وتكثيف الوجود العسكري البحري والجوي في الخليج.

وفي أعقاب ذلك وصفت إيران الحشد العسكري الأمريكي بأنه "حرب نفسية" بهدف ترهيبها، وقال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي هذا الأسبوع إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق نووي جديد وإن مثل هذه المحادثات ستكون "مسمومة".

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن رسول سنائي راد نائب قائد القوات المسلحة للشؤون السياسية "ما يفعله زعماء أمريكا من ممارسة الضغوط وفرض العقوبات... بينما هم يتكلمون عن محادثات هو بمثابة توجيه مسدس صوب شخص ودعوته لصداقة ومفاوضات".

وتابع: "سلوك زعماء أمريكا لعبة سياسية تنطوي على تهديدات وضغوط (وعلى السطح) إظهار رغبة في التفاوض من أجل تقديم أنفسهم في صورة سلمية وخداع الرأي العام".

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