هانى هلال: إعلانات استغلال الأطفال كارثة كل عام

قال الدكتور هانى هلال أمين الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن الإعلانات التى تستغل الأطفال كارثه تحدث كل عام، مشيرا إلى أن على مر السنين يتم التقدم بعدد كبير من بلاغات للنائب العام ، لوقف هذه الإعلانات التى تتاجر بالأطفال ولكن دون جدوى .



وأضاف هلال لـ صدى البلد، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يقدم شكاوى ولكن بدون حراك ، وتتفاقم الأمور كل عام وتدخل مؤسسات جديدة فى هذه الإعلانات .



واشار للحل وهو عمل دعاوى قضائية مباشرة فى المحاكم من الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدنى كمتضررين ،وتمنى قبول هذه الدعاوى لأن هذه الإعلانات هى شكل من اشكال الابتزاز والايذاء النفسى لبعض الناس،و استغلال تجارى للأطفال والقانون يجرم ذلك.