غدا.. كلاسيكيات عالمية للسيمفونى بالأوبرا

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلًا بقيادة المايسترو وعازف الفيولينة ياسر الصيرفى ومشاركة عازف التشيللو شادى درويش، وذلك فى التاسعة والنصف مساء غدا السبت على المسرح الكبير بالأوبرا.



يتضمن البرنامج مختارات من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها فوكاليز للفيولينة والاوركسترا لـ رحمانينوف، سيرينادة حزينة للفيولينة والاوركسترا لـ تشايكوفسكى، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ هايدن، السيمفونية الثانية لـ بيتهوفن.



المعروف أن اوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر، وشارك الاوركسترا في عدد من المهرجانات الناجحة منها مهرجان اتجاهات عربية ، مهرجان بيتهوفن ومهرجان موسيقى القرن العشرين .



أما المايسترو ياسر الصيرفي بدأ دراسة الفيولينه فى السادسة من عمره بكونسرفتوار الإسكندرية، حصل على منحة من الحكومة الفرنسية عام 1988 لاستكمال دراسته الموسيقية، درس الفيولينه علي يد أساتذة من إيطاليا ورومانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وفي عام 1997 حصل على منحة من هيئة فولبرايت لدراسة الفيولينه في الولايات المتحدة وعام 1999 حصل علي منحة من مؤسسة اليابان لدراسة العزف باليابان واشترك مع اوركسترا القاهرة السيمفوني في احتفالات الاوبرا كما قام بقيادة الاوركسترا في العديد من المناسبات.