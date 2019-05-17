الصين: الأثر الاقتصادي للاحتكاكات التجارية مع أمريكا قابل للسيطرة

أكدت اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، أن الأثر الاقتصادي للاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة "قابل للسيطرة".



وذكر مسؤولو اللجنة، وهي الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين- في تصريح، اليوم الجمعة، بالعاصمة بكين- أن النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة كان لها بعض الأثر على الاقتصاد الصيني، لكن الأثر "قابل للسيطرة"، مشيرين إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير مضادة وقت الضرورة لإبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق مقبول.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" أكد- في تصريح أمس الأول الأربعاء- أن الاقتصاد الصيني لديه الثقة والقدرة على التصدي لأي مخاطر وصدمات خارجية، حيث ظل الاقتصاد الصيني يحافظ على نمو مستقر، واكتسب زخما إيجابيا جيدا، وأن إجراءات الحماية التجارية الأمريكية ستشكل تأثيرا معينا على الاقتصاد الصيني، لكن يمكن تماما للصين التغلب عليها، سيما وأن الاقتصاد لديه الثقة والقدرة على التصدي لأي مخاطر وصدمات خارجية.