مقتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل شرق مدينة الحديدة

قُتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع وتمركز قوات الجيش اليمني بمحافظة الحديدة غربي البلاد.



وذكر موقع (سبتمبر نت) أن قوات الجيش اليمني، قد نجحت في إفشال محاولة تسلل لعناصر حوثية، صوب مواقع قوات الجيش شرق مدينة الحديدة.



يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية تشن بشكل مستمر هجمات قتالية على مواقع قوات الجيش الوطني اليمني في أماكن متفرقة من الحديدة، تنتهي بالفشل، وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.