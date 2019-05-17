موسكو: ندعو لتشكيل جبهة موسعة لمكافحة الإرهاب تقوم الأمم المتحدة بدور مركزي فيها

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تدعو بثبات إلى تشكيل جبهة موسعة لمكافحة الإرهاب بمشاركة جميع دول العالم.



وأضاف سيرومولوتوف- خلال كلمة في مؤتمر رفيع المستوى بعنوان (التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة)- أن روسيا تدعو بثبات إلى تشكيل جبهة موسعة لمكافحة الإرهاب بمشاركة كافة دول العالم، وقيام الأمم المتحدة بدور مركزي تنسيقي على أساس القانون الدولي، وعن طريق تنفيذ فعال لقرارات مجلس الأمن الدولي المتخصصة، بدون تسييس ومعايير مزدوجة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.



وتابع "أننا يمكن الإثبات أنه قد تم في سوريا كسر العمود الفقري للإرهاب الدولي، وذلك بفضل الجهود الناجحة، التي بذلها الجيش العربي السوري، بمساندة القوات الفضائية الجوية الروسية وغيرها من حلفاء وأصدقاء سوريا، إننا من وجهة نظرنا هذا يعد مثالا واضحا للتعاون في مكافحة الإرهاب الذي لا تشوبه شائبة".



ويعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه مؤتمر دولي رفيع المستوى على مدى يومي 16 و17 مايو الحالي، يشارك في أعماله ممثلو 50 دولة من دول العالم، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 27 منظمة دولية، بما فيهم وزراء الخارجية ورؤساء الهيئات المسؤولة عن مكافحة التهديدات والتحديات في مجال الأمن، وممثلي المجتمع المدني والدوائر العلمية والسلك الدبلوماسي.