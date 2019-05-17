بعد واقعة أحمد سعد وسمية الخشاب.. ماذا يحدث عند استئصال الطحال

أعلنت الفنانة سمية الخشاب منذ عدة أيام أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، مما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله، فماذا يحدث عند استئصال الطحال؟



ذكر موقع "medicalnewstoday" أن الطحال يوجد أسفل القفص الصدري على الجانب الأيسر من الجسم، إنه جزء من الجهاز اللمفاوي ويلعب دورًا في مساعدة الجسم على مكافحة المرض هذا الدور يعني أنه يمكن أيضًا اعتباره جزءًا من الجهاز المناعي.



وأوضح الموقع انه يمكن للأطباء إزالة الطحال بسبب الإصابة أو الأمراض ، بما في ذلك السرطان، وهذا لا يجعل حياة الشخص تتغير بشكل كبير ، لكنها قد تصبح أكثر عرضة للعدوى وتحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازم.



يذكر أن الطحال يقوم بالوظائف التالية للجسم، هى: تصفية الدم، إزالة خلايا الدم القديمة أو غير الطبيعية أو التالفة، تخزين خلايا الدم، مكافحة العدوى، إرسال الدم إلى الكبد، من الممكن أيضًا العيش بدون طحال ، رغم أنه عضو مهم جدًا.