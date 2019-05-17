أسامة الأزهري: هذه الصورة للإمام الأكبر بأرض سيناء لا تمحى من ذاكرتي

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وإمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي، إنه لا تمحى من ذاكرته صورة الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الشريف في أرض سيناء.



وأوضح «الأزهري» خلال خطبة الجمعة اليوم، وموضوعها « رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات»، أنه يتقدم بالإجلال إلى رجال الأزهر الشريف من الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود إلى أصغر رجل من رجال الأزهر وليس في أولئك الكرام صغير، إلى كل عالم جليل ارتمى على أرض الوطن برماله بجوار أشقائه من رجال القوات المسلحة يثبت جنانهم ويشحذ همتهم ويجلو روح البطولة فيهم .



وتابع: ولا تمحى من ذاكرتي صورة الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الشريف وهو يرتمي بجبته الأزهرية وعمامته الشامخة يرتمي على أرض سيناء يتدرب بجوار أبنائه من رجال جيشنا الباسل على الرمي والتسديد ليملأ جنانهم بطولة وفداءً وشموخًا.



حضر صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمسجد المشير طنطاوي، بمدينة القاهرة.



