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رياضة

صحيفة بريطانية: كاسياس مهدد بالاعتزال لأسباب صحية

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:31 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت صحيفة (صن) البريطانية اليوم الجمعة الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق وبورتو الحالي، قرر اعتزال كرة القدم، بعد مشوار طويل في ملاعب الساحرة المستديرة.

ووفقًا للصحيفة فإن قرار كاسياس جاء بعد أن تعرض للإصابة بأزمة قلبية في أحد تدريبات بورتو، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع هناك لعملية جراحية طارئة.

وقالت الصحيفة أنه رغم أن اللاعب لم يعلن رسميًا قرار اعتزاله،فإن الحارس الإسباني الدولى السابق خلع قفازاته بالفعل ولن يحرس عرين أي نادٍ في الموسم المقبل.

ويعد كاسياس (37 عامًا) من الحراس البارزين في تاريخ إسبانيا، خاصًة أنه قاد "الماتادور" لحصد كأس العالم 2010، إلى جانب لقب اليورو مرتين 2008، و2012.

كما نجح كاسياس في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، 3 مرات مع ريال مدريد، أعوام 2000، و2002، و2014.

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