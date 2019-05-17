الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة بريف حماة الشمالي

أحبطت وحدات الجيش السوري، اليوم الجمعة، محاولة تسلل مجموعة مسلحة على محور بلدة المصاصنة باتجاه المناطق الآمنة في ريف حماة الشمالي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات الجيش السوري دمرت بضربات مدفعية وصاروخية أوكارا وعتادا لإرهابيي جبهة النصرة في قريتي الصهرية والعميقة بريف حماة الشمالي الغربي.



كانت وحدات الجيش السوري قد أحبطت، أمس، هجوم مجموعات مسلحة على امتداد محور قريتي باب الطاقة والحويز الشرقية شمال غرب حماة، وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

