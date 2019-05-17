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بين الناس

القمامة تحتل الجبل الأصفر في القلج

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:32 م
صدى البلد
احمد قطب
بعث القارئ محمد صفوت المقيم بشارع عوض الجزار بالجبل الأصفر بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية ، برسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يشكو فيها انتشار القمامة بالمنطقة.

وقال "صفوت" في رسالته "نعاني نحن سكان منطقة الجبل الأصفر بالقلج من انتشار القمامة بشكل كبير، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، وكذلك الأوبئة والأمراض"، مناشدا المسئولين ضرورة رفع القمامة رأفة بالأهالى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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