القمامة تحتل الجبل الأصفر في القلج

بعث القارئ محمد صفوت المقيم بشارع عوض الجزار بالجبل الأصفر بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية ، برسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يشكو فيها انتشار القمامة بالمنطقة.



وقال "صفوت" في رسالته "نعاني نحن سكان منطقة الجبل الأصفر بالقلج من انتشار القمامة بشكل كبير، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، وكذلك الأوبئة والأمراض"، مناشدا المسئولين ضرورة رفع القمامة رأفة بالأهالى.



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