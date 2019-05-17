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تهالك سلم كوبري محور 26 يوليو.. والمواطنون يناشدون المحافظ لحل الأزمة

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:29 م
صدى البلد
احمد قطب
شكا محمود على، في رسالة بعثها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، من تهالك سلم مشاة كوبرى محور 26 يوليو، اتجاه الزمالك، مما يعوق حركة المواطنين.

وقال "على" عبر رسالته: "الناس مش بتعرف تطلع ولا تنزل من السلم، درجات سلم "سفنكس" المتهالكة مكسورة وغير متساوىة".

وناشد الدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة والمسؤولين بسرعة تجديد سلم المشاة.

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