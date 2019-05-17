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برلمان

عدم استيراد السلع الاستفزازية من بينها.. البرلمان يكشف أسباب تراجع الدولار لأدنى مستوى

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:20 م
الدولار
الدولار
أمينة الدسوقى
قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الانخفاض والارتفاع الذي تشهده العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية أمر طبيعى وخاصة أن الدولار خاضع للبيع والشراء، لافتا إلى أن استمرار الانخفاض يتوقف على الإنتاج وزيادة الصادرات حتى يتم التوازن ما بين السعر الأجنبي والجنيه المصري.

وتابع نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن جذب السياحة العالمية لمصر يعد أحد أهم مصادر إنتعاش الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الاعتماد على الذات وعدم الاستيراد من الخارج خاصة فى السلع التى لها مثيل فى الداخل، قائلا :" هناك بذخ فى الاستيراد من السلع الاستفزازية".

وطالب النائب بضرورة فتح المصانع المتوقفة ومعالجة أزماتها سواء أكانت مالية أو مادية، لإحداث توازن بين الجنيه والدولار، مشيرا إلى ضرورة وجود هدف واحد تعمل عليه الحكومات المتعاقبة، وهو تشغيل الأيدي العاملة وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وانخفاض الدولار.

وكان البنك المركزي المصري، قد كشف عن تسجيل الدولار أقل مستوى أمام الجنيه منذ مطلع شهر مارس 2017، ليتراجع دون 17 جنيها أمام الجنيه، كما أوضح البنك أن خسائر الدولار تجاوزت 86 قرشا منذ مطلع العام الجاري.

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