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أهالي شبرا للحي: زهقنا من الباعة الجائلين

السبت 18/مايو/2019 - 12:35 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسل ياسر عبد المحسن المقيم بشارع شبرا التابع لمحافظة القاهرة شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" من إشغالات الطريق التي تقوم بها بعض المحلات والمقاهي والباعة الجائلين بالمنطقة.

وتابع عبد المحسن في رسالته قائلا "نشكو نحن الأهالى بالمنطقة من وجود الباعة الجائلين بدوران شبرا وشارع خلوصي بالإضافة إلى سور مدرسة الراعي الصالح الأمر الذى يؤرقنا كثيرا، حيث إنه لا توجد أماكن نسير فيها".

وناشد ياسر عبد المحسن المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بالأهالى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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