لقى مصرعه بسبب سقوط مروحة.. النيابة تأمر بتشريح جثة إمام مسجد بالغربية

أصدر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته بتشريح ودفن جثة إمام وخطيب مسجد لقي مصرعه خلال عمله على اللودر الخاص وإصابته اثر سقوط مروحة اللودر على رأسه بشكل مفاجئ وأثناء ري الأرض الزراعية بنطاق قرية ميت حواي بدائرة المركز.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلي مركز شرطة السنطة يفيد بوصول "سمير. ب" 42 سنة مقيم بقرية ميت حواى التابعة لذات الناحية ويعمل إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة.



كما باشرت القيادات الأمنية تحت رئاسة المقدم أحمد سامي مصلح مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد الدهراوى رئيس المباحث إلى المستشفى.



وبسؤال مرافقي المتوفى أوضح أن حال عمله على اللودر الخاص به بشوارع القرية أثناء العمل تم إصابته عن طريق مروحة اللودر ما تسبب مصرعه.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.