الموساد حذر من هجوم على 3 دول.. صحيفة تكشف دور إسرائيل في التصعيد الأمريكي ضد إيران

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن دور إسرائيل السري في التصعيد الأخير بين أمريكا وإيران والذي سيؤدي إلى اندلاع حرب شاملة جديدة في الشرق الأوسط.



وقالت الصحيفة أن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى من الشرق الأوسط أكد إن ممثلين عن الاستخبارات الإسرائيلية عقدوا في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة اجتماعات في واشنطن وتل أبيب مع زملائهم الأمريكيين حذروا فيها الولايات المتحدة من خطط إيرانية مزعومة لاستهداف القوات الأمريكية في العراق وشن هجمات على السعودية والإمارات.



وتابعت الصحيفة أن تلك المعلومات المعززة بتقارير استخباراتية أمريكية دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ سلسلة إجراءات عسكرية في الشرق الأوسط.



وأوضحت الصحيفة أن التهديد المحتمل الجديد الذي كشفته الاستخبارات الإسرائيلية هو نقل إيران لعدد من الصواريخ القادرة على استهداف إسرائيل إلى الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران في منطقة بحيرة الرزازة غربي العراق.