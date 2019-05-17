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أخبار البلد

سلمى عادل: إعلان مستشفى الحروق مكثف والقومي للطفولة تحرك سريعًا

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:30 م
صدى البلد
أمل مجدي
قالت الدكتورة سلمى عادل رئيس الأكاديمية الدولية للتدريب والاستشارات الأسرية: "للأسف لا نقدم لأطفالنا مادة إعلانية محترمة، ولا محتوى إعلامي في رمضان فسابقًا كانت هناك مجموعة من الكرتونات المفيدة والآن لا نقدم لهم شيئا.

وأضافت "عادل" فى تصريحات خاصة لصدى البلد العام الماضي كان إعلان مستشفى الحروق صعب جدًا وتم تقديم العديد من البلاغات لوقفه ، لكن هذا العام تفاجأت بأن إعلان نفس المستشفى أصعب وأكثر تكثيفًا فنشاهده على جميع القنوات.

وتابعت هذا النوع من الإعلانات تبث الخوف والهلع فى نفوس أطفالنا وتؤثر على نفسيتهم، وأيضًا هناك بعض الإعلانات التى تبث القيم السلبية مثل إعلان البنك الذى ينشر إعلان أنه فى حين طرد الزوجة لزوجها وأطفاله يذهب للبنك ليحصل على قرض.

ونوهت أنها خاطبت المجلس القومى للطفولة والأمومة وطالبت من وزيرة الثقافة التدخل، وبالفعل فى خلال ساعات قاموا بوضع رقم للشكاوى من الإعلانات، وكانت هناك استجابات فورية من المجلس والتحرك بشكاوى رسمية للمجلس الاعلى للإعلام والنائب العام لوقف هذه الإعلانات المسيئة.

وأشارت إلى أن القانون يجرم أي اساءة أو استغلال للطفل، ويحكم بالغرامة التي تبدأ من 25000 ولكن ليس لدينا تطبيق صحيح للقانون المصري.

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