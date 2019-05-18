برلماني يطالب بصياغة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، أن أهم أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة، صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مؤكدا أن سرعة إقرار اللائحة يساعد فى دعم الموزانة العامة للدولة فضلا عن زيادة الايرادات.



وتابع الفقى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المجلس سياناقش الموزانة العامة للدولة للعام المالى الجديد فى 9 يونيو وذلك لإعتمادها والعمل بها بداية من يوليو.



ولفت إلى أن أبرز مشروعات القوانين التى سيتم مناقشتها تتمثل فى المشروعات الخاصة بالتعديلات الدستورية.