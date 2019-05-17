احتفالا بنصر العاشر من رمضان.. ثقافة الشرقية تكرم أول من رفع العلم في سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفالات بأبطال نصر العاشر من رمضان بمواقع فرع ثقافة الشرقية، فكرمت مكتبة الصوفية اللواء محمد أحمد العيسوي الذي شارك في ثلاث حروب "67، الاستنزاف، 73" وتقلد عدة مناصب حتى وصل إلى قائد معهد سلاح الإشارة.



واحتفل نادي أدب قصر ثقافة الزقازيق بالعاشر من رمضان بتكريم اللواء طبيب رمضان صبحى حجاب، كما كرم قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير الملازم محمد جمال الدين عامر الذى انضم لسلاح الدفاع الجوي في وحدات الرادار والصواريخ، ونظم بيت ثقافة أبو حماد حفلا لتكريم المقاتل محمد العباسي وهو أول من رفع علم مصر بعد العبور.



وكرمت مكتبة كفر صقر المقاتل أحمد أبو الفضل قنديل الذي ذكر أنه كان فى سلاح الحرب الكيميائية حيث أنه معلم فيزياء وكيمياء فى الفرقة السادسة مشاه ميكانيكي.



ونظم قصر فاقوس احتفالية بذكرى العاشر من رمضان وتكريم نجم من بلدنا لتكريم كلا من النائب المستشار صلاح الطاروطى ابن مركز فاقوس، ومن أبطال أكتوبر المقاتل الحاج أحمد طنطاوى.



وعلى هامش التكريم قدمت فرقة فاقوس للموسيقى العربية عرضا فنيا، إلى جانب بعض من مواهب فاقوس في الشعر والانشاد الديني، وأقام بيت ثقافة الابراهيمية احتفالية لتكريم أثنين من أبناء مركز الابراهيمية، حيث بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حرب العاشر من رمضان، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه تكريم أ.د. محمد سعيد زيدان استاذ المناهج وطرق تدريس الفلسفة كلية التربية جامعة حلوان، وتكريم البطل النقيب زكريا محمد القزاز وهو أحد ابطال معركة الكرامة حيث شارك كجندي مشاه وتأمين طبي خلف قواتنا التى عبرت في الساعة الثانية ظهرًا وشارك مع زملائه في صد ثغره الدفرسوار.



وفي نفس السياق كرم قصر ثقافة بلبيس اللواء عبد الوهاب جوهر وهو قائد فصيلة وشارك في تحرير جزيرة الجفتون بالغردقة، وتضمن الحفل عرض لفرقة بلبيس للموسيقى العربية، كما كرم بيت ثقافة بردين المقاتل السيد مهدي محمد من مواليد 1943.