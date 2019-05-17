تأصيل القيم المجتمعية والدور الإيجابي للمرأة بـ ثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، ففي بيت ثقافة 26 يوليو أقام نادي الأدب محاضرة بعنوان "دور الثقافة وتأصيل القيم المجتمعية" ألقتها نادية حمراوى، تحدثت خلالها عن مراحل عطائها الثقافى من خلال المواقع التى عملت بها مثل قصر ثقافة الحرية، بيت ثقافة القبارى وقصر التذوق ومساهمتها في إنشاء قصر ثقافة مصطفى كامل.



كما تحدثت عن المعوقات التى واجهتها وكيف تغلبت عليها، مؤكدة في ختام حديثها على أهمية العمل الثقافي في الارتقاء بالمجتمع.



عقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "الدور الإيجابي للمرأة"، كما أقيمت محاضرة بعنوان "الإبداع الفني عبر الزمان" للشاعر أحمد قدري، وتجدد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الموهوبين وتضمن اكتشاف مواهب في مجالي الشعر والغناء.



وفى بيت ثقافة القباري أقيمت محاضرة بعنوان رموز لها تاريخ "سعد زغلول" بجمعية مدبر الأمور الخيرية، تحدثت خلالها مسئول مكتبة الطفل عن سعد زغلول كقائد لثورة ١٩١٩ وكفاحه ضد الإنجليز، ونظم قصر ثقافة برج العرب ورشة تشكيل حر بالطين الاسوانى لذوي الإحتياجات الخاصة بحضانة الشروق، بينما أقام بيت ثقافة أبو قير ورشة لتعليم الرسم والتلوين ضمن النشاط اليومي لمرسم الطفل.