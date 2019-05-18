خطة البرلمان: الدولار سجل 17.46جنيه بالموازنة الجديدة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إن استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، يؤثر إيجابيا على الموازنة العامة للدولة، وخاصة أنه سجل فى موازنة 2019 -2020، 17 جنيها و46 قرشا بما يوزاى انخفاض 50 قرشا.





وأكد النائب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا الانخفاض سيحدث فرقا فى الاستيراد فضلا عن تقليل أسعار الخامات التى يدخل فيها مكون أجنبي.



