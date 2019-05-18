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برلمان

خطة البرلمان: الدولار سجل 17.46جنيه بالموازنة الجديدة

السبت 18/مايو/2019 - 08:01 ص
الدولار
الدولار
أمينة الدسوقى
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إن استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، يؤثر إيجابيا على الموازنة العامة للدولة، وخاصة أنه سجل فى موازنة 2019 -2020،  17 جنيها و46 قرشا بما يوزاى انخفاض 50 قرشا.

وأكد النائب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا الانخفاض سيحدث فرقا فى الاستيراد فضلا عن تقليل أسعار الخامات التى يدخل فيها مكون أجنبي.

وكان البنك المركزي المصري، قد كشف عن تسجيل الدولار أقل مستوى أمام الجنيه منذ مطلع شهر مارس 2017، ليتراجع دون 17 جنيها أمام الجنيه، كما أوضح البنك أن خسائر الدولار تجاوزت 86 قرشا منذ مطلع العام الجاري.

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