حياة كريمة.. انطلاق مبادرة عنيك في عنينا وإعادة إعمار المنازل المتهالكة ببني سويف

أطلقت مؤسسة صناع الخير، للتنمية والتطوير الشامل قافلة مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى، برعاية رئاسة الوزراء، بقرية دار السلام بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".



قال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بصناع الخير، إن المؤسسة وفى سبيل تنفيذها لمبادرة الرئيس حياة كريمة تعمل وبقوة على دعم القرى الأكثر احتياجا، حيث سيتم تطوير قرية دار السلام بمركز يوسف الصديق بالكامل بدءا من إعادة إعمار منازل القرية، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإطلاق القوافل الطبية، وتنفيذ مشروع كامل للقرية سجاد يدوي ضمن المشروعات الصغيرة يوفر فرص عمل لأهالي القرية.



وأضاف عبد الجليل، أن قافلة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية صباح اليوم بدأت من الثامنة صباحا وتعد أولى القوافل الطبية بالقرية، وشهدت ومازالت تشهد إقبال أهالي القرية والقرى المحيطة بها، مشيرا إلى أنه يتم الكشف على العيون وصرف العلاج فورا خلال القافلة بالمجان.



وأكد مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن اختيار قرية " دار السلام" بمحافظة الفيوم لتنفيذ خطة تنمية شاملة بها جاءت بعد دراسة وافية حيث أنها من القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن التطوير سيكون طبقًا لاحتياجات المواطنين والتي تم دراستها بدقة من خلال قسم المشروعات بالمؤسسة.