القبض علي 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات ببني سويف

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ببا جنوب بني سويف، من القبض علي 3 أشخاص بينهم صاحب مخبز، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.



تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة، ومبالغ مالية من حصيلة الاتجار بها، والذي كلف بتطوير مناقشتهم للوقوف على نشاطهم الاجرامي.



وتبين أن المتهمين هم «جمال. س. ح» 32 عاما، صاحب مخبز ومقيم قرية بنى ماضى، سابق اتهامه والحكم عليه في قضية سلاح بدون ترخيص، وضبط بحوزته 80 جرام من مادة الهيروين و50 جرام من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض «مطواه»، ومبلغ مالى قدره 16500 جنيه، و«جابر. م. م» وشهرته جابر بنزينه، 36 عاما، عاطل مقيم فابريقة ببا، سابق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا مخدرات، قتل وضبط بحوزته كمية من جوهر الإفيون المخدر، وجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى قدره 9000جنيه، وهاتف محمول، و«ربيع. ع. ر» 23 سنة، عامل، مقيم طنسا بنى مالو وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر.



كما تبين من التحريات إقرار المتهمين بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع، والمبالغ المالية حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث بتطوير مناقشة المتهمين وقوفًا على حجم نشاطهم الإجرامي.



