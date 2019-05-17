اللحمة ببلاش.. مطعم يقدم وجبات مبتكرة لزبائنه.. فيديو

يستقبل محل لبيع أطعمة الحيوانات في مقاطعة كولون في ألمانيا الكلاب بطريقة خاصة ، فقد قام رجل ألماني بالاهتداء إلى فكرة تقديم اللحوم وبيعها لزبائنه المالكين للكلاب والقطط.



ووفقأ لتقرير نشرته فضائية ايرو نيوز، اليوم الجمعة، فإن مالك المحل هاينز بيرنس (47 عاما) يستقبل يوميا زبائن يملكون قططا أو كلابا ويقومون بشراء أطعمة لحيواناتهم واللحوم بمختلف أنواعها.



ويعرض المحل أنواعا متنوعة من اللحوم أو بقايا الحيوانات التي عادة ما يتم رميها، مثل رقاب الدجاج أو خصي المواشي والزوائد والعظام، ويقوم مالك المحل باسترجاعها من المذابح القريبة من محله بالإضافة إلى الأطعمة التقليدية المعلبة المخصصة للكلاب.



ويقول بيرنس أنه كان يعمل في متجر لتخزين اللحوم قبل أن يتوقف عن العمل في 2016 بسبب غلق المتجر.



واهتدى بذلك إلى فكرة انشاء محل لبيع اللحوم تخصص للكلاب والقطط، وقال "اللحوم المعروضة في المتاجر أو بقايا اللحوم في المذابح غالبا ما يتم رميها في نهاية اليوم"، مضيفا "الطعام قيم ولا يجب هدره" ، ويقوم بيرنس بفرم اللحوم وتعليبها في علب يعاد استخدامها واكياس.



وألف الكلاب المعتادين على القدوم إلى محله رفقة مالكيهم على الحصول على طعام مجاني من قبل الجزار رفقة كلبه ديلي الذي يحظى بطعام لذيذ طيلة الوقت.