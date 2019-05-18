جامع سليمان باشا الخادم تحفة الجنود الإنكشارية في القلعة

يعد مسجد سليمان باشا الخادم أقدم مسجد باق فى مصر من العصر العثمانى، ويعرف باسم مسجد سيدى سارية، وقد كشف لنا الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق أصل هذا المسجد.



وقال لـ"صدى البلد": "هو من المساجد القديمة التي كانت قائمة قبل إنشاء قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وقد شيده الأمير أبو منصور قسطة فى العصر الفاطمى عام 535 هـ/ 1140م، ثم تهدم فأعاد سليمان باشا الخادم بناؤه، وذكر أن السبب فى ذلك حتى يكون للجنود الإنكشارية، الذين أمروا بعدم مبارحة القلعة حتى لا يصطدموا بطائفة العزب في القسم الأسفل من القلعة".



بينما كان مسجد الناصر محمد بن قلاوون فى حالة معمارية سيئة وصار لا يصلح لإقامة الصلاة فيه، ومنشئ المسجد هو سليمان باشا الخادم، من رجال الدولة العثمانية البارزين فى عهد السلطان سليمان القانـونى، وقـد تـولـى ولاية مصر مرتين الأولى منذ عام 931 – 941 هـ/ 1524م – 1534م، ثم عــاد وتـولى مصر مرة ثانية من عام 944 – 945 هـ/ 1537 – 1538 م.



وله بعض الأعمال العمرانية التى ما تزال تذكر له،فقد قام بعمل أدق مساحة لأقاليم مصر،وعمر مقام سيدى سارية بقلعة الجبل وجامعه وعمر التكية والجامع ببولاق المعروف بالسليمانية وأوقف عليها أوقافًا كثيرة،ويقع هذا المسجد الرائع فى الجهة الشمالية الشرقية داخل أسوار قلعة صلاح الدين بالقاهرة.



وقد تم إنشاءه بالتحديد فى عام 935 هـ/ 1528م، وهو يمثل الطراز الثانى للجوامع المصرية فى العصر العثمانى، وهى الجوامع المصممة وفق الطراز العثماني الوافد، وهو الطراز الكلاسيكي التقليدي المميز للعمارة العثمانية، وهو من قسمين أولهما مغطى ويمثل بيت الصلاة وثانيهما مكشوف ويمثل الحرم.



وغالبًا ما يكون تخطيط المساجد فى هذا الطراز من قسمين الجنوبى منهما وهو مكان الصلاة وينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم كبير يتقدم المحراب تغطيه قبة كبيرة وفى أركانها قباب أربعة صغيرة أما القسمان الباقيان فقد قسم كل منهما إلى مربعين أقيم على كل منهما قبة.



أما القسم الثانى الشمالى وهو الذى يطلق عليه الأتراك حرم الجامع فيتكون من صحن مكشوف عادة تتوسطه نافورة معدة للوضوء، وتحيط به الأروقة من جميع الجهات وقد قسمت هذه الأروقة إلى مربعات صغيرة تغطيها قباب ضحلة ، وعلى الرغم من أن هذا المسجد منشأ على الطراز العثمانى من حيث التخطيط وبعض الزخارف إلا أن أكثر تفاصيله قد تأثر بالعمارة الإسلامية فى مصر.