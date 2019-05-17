خلال 24 ساعة.. الداخلية تنفذ 51 ألفا و636 حكما قضائيا

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار 24 ساعة، في تنفيذ 51 ألفا و636 حكما قضائيا متنوعا.



وشملت هذه الأحكام تنفيذ 177 حكما جنائيا، و15 ألفا و756 حكم حبس جزئيا، وألفين و976 حكم حبس مستأنفا، فضلا عن تنفيذ 26 ألفا و25 حكم غرامة، و6 آلاف و702 حكم مخالفات.



اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار باقي الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية؛ لضبط الخارجين على القانون، وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام، ويحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.