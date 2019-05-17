أسامة الأزهري: شعرت بالفخر عند قراءة مذكرات جولدا مائير عن حرب أكتوبر

قال الدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية وإمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي، إنني شعرت بفخر لا حدود له وأنا أطالع مذكرات جولدامائير رئيسة وزراء إسرائيل وقت الحرب.



وأوضح «الأزهري» خلال خطبة الجمعة اليوم، وموضوعها « رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات»، أنها قالت: كنا نقاتل الأعداء على جبهتين وقد أعدوا أنفسهم لقتالنا على مدى سنوات، ليس شيء أقسى على قلبي في هذه المذكرات من الكتابة عن حرب أكتوبر لعام 73 م، لن أتكلم عن الجانب العسكري بل سأترك ذلك للآخرين، لكني أتكلم عنها ككارثة ساحقة وكابوس عشته ويظل معي على الدوام.



حضر صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمسجد المشير طنطاوي، بمدينة القاهرة.







