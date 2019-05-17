ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أسامة الأزهري: شعرت بالفخر عند قراءة مذكرات جولدا مائير عن حرب أكتوبر

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:25 م
الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع
أمل فوزي
قال الدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية وإمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي، إنني شعرت بفخر لا حدود له وأنا أطالع مذكرات جولدامائير رئيسة وزراء إسرائيل وقت الحرب.

وأوضح «الأزهري» خلال خطبة الجمعة اليوم، وموضوعها « رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات»، أنها قالت: كنا نقاتل الأعداء على جبهتين وقد أعدوا أنفسهم لقتالنا على مدى سنوات، ليس شيء أقسى على قلبي في هذه المذكرات من الكتابة عن حرب أكتوبر لعام 73 م، لن أتكلم عن الجانب العسكري بل سأترك ذلك للآخرين، لكني أتكلم عنها ككارثة ساحقة وكابوس عشته ويظل معي على الدوام.

حضر صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمسجد المشير طنطاوي، بمدينة القاهرة.



ترشيحاتنا

نجاح السياسة النقدية أبرز أسباب تراجعه..برلماني يتوقع هبوط الدولار لـ 16 جنيها

الدولار يواصل التراجع ..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2019 في مصر.. فيديو

قبل انطلاق امتحاناتهم بساعات.. تحذيرات رسمية خطيرة لطلاب الدبلومات الفنية

في مشهد مهيب.. الآلاف يودعون شهيدة العلم الإندونيسية من الجامع الأزهر

بسبب نفاد الوقود.. طائرة تهبط على طريق مزدحم بالسيارات.. فيديو

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على إنبي 2-0

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور

هناكل إيه على الفطار.. مندى وصينية بطاطس باللحمة المفرومة وشوربة قرع.. والحلو: كنافة بالشيكولاتة

حاول تفادي شخص فقتل اثنين.. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم 5 سيارات بالنزهة