أسامة الأزهري: مصر تتعرض لـ 3 حروب ممتدة بعد نصر العاشر من رمضان

قال الدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية وإمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي، إن ثمرة النصر، أنه يملأ قلوب المصريين ثقة، في أنفسهم وذاتهم ومقدرتهم وتاريخهم.



وأوضح «الأزهري» خلال خطبة الجمعة اليوم، وموضوعها « رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات»، أنه على مدار 46 سنة مضت من نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر تطورت الحروب وصارت أكثر مكرًا وعمقًا ودهاء وتحولت فلسفة الحرب من احتلال الأرض إلى احتلال العقول وخلخلة الثقة وإلحاق الهزيمة المعنوية، ونشر الكآبة وفقدان الثقة، ومن ثم بدأت بعد حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ، بدأت حرب أخرى على ثلاث جهات.



وأضاف أن أولها أن يُفقدوا المواطن المصري ثقته في مؤسسات وطنه وكان هذا المسار طويلًا ماكرًا ، وتسارعت هذه الحرب بالتدريج حتى تمثلت في السنوات القليلة الماضية في محاولة إفقاد المصري ثقته في أربع مؤسسات على وجه الخصوص وهي القوات المسلحة والشرطة والقضاء والأزهر الشريف، وجاء في هذا السياق خطاب ديني منحرف مظلم، التبست عليه أوجه الدلالة وانحرفت في نظره مقاصد الشريعة ، فنشر ثقافة مغلوطة تجعل الإنسان إن لم يعادي مؤسسات وطنه، فلا أقل من أن يشعر بعدم الارتياح بالتعامل معها.



وتابع: والمسار الثاني في تلك الحرب الممتدة، لقد قدروا أن الإنسان المصري ربما فقد ثقته في مؤسسات وطنه لكنه يظل قادرًا على إعادة بناء ذاته استنادًا إلى تاريخه المًشرف، في عشرات من المعارك الفاصلة التي خاضها جيش مصر العظيم وانتصر فيها، وانطلقت الموجة الثانية لتشكيك المصري في تاريخه، فشهدنا تهجمًا وإهانة لأشخاص العديد من القيادات التاريخية، وتأتي الموجة الثالثة بإغراق المصري في حال مرير من الكآبة واليأس والحزن والحيرة والتشكك.



حضر صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمسجد المشير طنطاوي، بمدينة القاهرة.



