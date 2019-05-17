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أخبار البلد

مطران طيبة للأقباط الكاثوليك يلتقي مع كهنة ورهبان الإيبارشية

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:33 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
سامح سلام
التقى نيافة الأنبا عمانوئيل والآباء الكهنة والرهبان في اجتماعهم الدوري بمقر المطرانية بالأقصر بمشاركة الآباء الكهنة والرهبان.

بدأ اللقاء بصلاة الذبيحة الالهية ثم إفطار محبة، في مستهل الجلسة تأمل الأخوة معا في كلمة الله المقدسة.

وقدم الأنبا عمانوئيل موجزا حول أخبار الكنيسة المحلية وفي العالم،، واستمع نيافته من الاباء الكهنة لاحتياجات الخدمة واقتراحات الآباء.

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