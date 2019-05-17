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ديني

نعاهدكم بأننا سنملأ الدنيا نورا.. أسامة الأزهري: لدينا ثقة مطلقة في مؤسساتنا

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:29 م
الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع
أمل فوزي
قال الدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية وإمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي، إن واجبنا لتحقيق النصر في الحرب الممتدة التي بدأت بعد نصر العاشر من رمضان، أن نعمل معًا.

وأوضح «الأزهري» خلال خطبة الجمعة اليوم، وموضوعها « رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات»، أن هذه المعركة هي معركة وعي، مشيرًا إلى أن النصر فيها ليس منوطًا في قواتنا المسلحة وحدها، التي هي الدرع والحصن، بل هي معركة الشعب.

وأضاف أن النصر فيها منوط بمقدرتنا على إعادة الثقة، قائلا: إننا نثق بمؤسساتنا ثقة مطلقة ولا يعني هذا عدم وجود أخطاء ونعمل على إصلاحها ونثق في تاريخنا وفي ذاتنا، إن النصر في هذه الحرب القائمة منوط في المقام الأول بمؤسسة الأزهر الشريف والتعليم والإعلام.

وتابع: اعاهد الشعب المصري على أننا جميعًا على قدر المسئولية ولن تجدوا منا فيما هو قادم من الأيام إلا كل سعي حميد لرفعة شأن الوطن ولتعميق قيمته في القلوب ولجمع شمل المصريين في صف وطنهم، وسنملأ الدنيا نورًا وعلمًا وحضًا ويقينا.

حضر صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمسجد المشير طنطاوي، بمدينة القاهرة.

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