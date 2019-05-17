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أخبار البلد

مصر للطيران تنقل نحو 10 آلاف معتمر فلسطيني إلى الأراضي المقدسة

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:42 م
المعتمرين الفلسطينيين
المعتمرين الفلسطينيين في مطار القاهرة
نورهان خفاجي
نقلت الشركة الوطنية مصر للطيران، 10700 معتمر فلسطيني على متن 44 رحلة جوية، متجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى، الذي بموجبه تقوم بتسيير ٥٦ رحلة جوية، لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وحرص مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

وجاء التعاون بين الجانبين بعد توقف دام لما يقرب من ٦ سنوات، حيث حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى حتى 5 يونيو المقبل.

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