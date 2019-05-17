مصر للطيران تنقل نحو 10 آلاف معتمر فلسطيني إلى الأراضي المقدسة

نقلت الشركة الوطنية مصر للطيران، 10700 معتمر فلسطيني على متن 44 رحلة جوية، متجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى، الذي بموجبه تقوم بتسيير ٥٦ رحلة جوية، لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.





وحرص مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.



