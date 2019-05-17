الرجاء المطروحى يطلبه .. ريفو الجزيرة على أبواب الدوري الممتاز

أعلن سعد حفيظ الجميعي رئيس نادي الجزيرة المطروحي وصول عروض من الدوري الممتاز للاعب أحمد ريفت ريفو "شبيه صلاح" للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



كما تقدم مجلس إدارة الرجاء المطروحى بعرض لضم اللاعب إلا أن الجميعي رئيس نادي الجزيرة أكد أن اللاعب اولويته الانتقال الي الدوري الممتاز.



جدير بالذكر أن ريفو ظهر بأداء جيد طوال الموسم مع فريق الجزيرة وخصوصا في لقاء المصري البورسعيدي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر وسجل هدف الفوز والصعود لدور الـ 16.