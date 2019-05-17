لم يمت داخل الجامع.. الحقيقة الكاملة لمصرع إمام وخطيب مسجد بالغربية.. مروحة لودر سقطت على رأسه.. والحزن يخيم على أهالي قرية ميت حواي.. صور

الحزن يخيم على أهلية الإمام لمكانته الروحانيه فى قلوب الآلاف من أهالي قرية ميت حواي بالغربية

# مصادر مقربة من أسرة الإمام:

وفاته جاءت لسقوط مروحه لودر على رأسه أثناء تواجده لري أرضه

# وكيل أوقاف الغربية:

دورنا نشر الدين الوسطي ومواجهه الإهمال بكل حزم ووفاته "أوجعت قلوبنا وربنا يرحمه".



شهدت قرية ميت حواي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم استمرار مأساة ووجيعة خيمت على قلوب الآلاف من أهالي القرية لتلقيهم خبر مصرع نجلهم إمام وخطيب وداعية المسجد الكبير بذات القرية اثر سقوط مروحه لودر على رأسه أثناء تواجده لري أرضه الزراعية بنواحي مدخل القرية وتم التحفظ على جثته بمستشفي السنطة المركزي وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لمعاينه جثة الإمام متوفي لدفنه بمقابر العائلة بالقرية.



من جانبه أصدر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته بتشريح ودفن جثة إمام وخطيب مسجد لقي مصرعه خلال عمله على اللودر الخاص وإصابته اثر سقوط مروحة اللودر على رأسه بشكل مفاجىء وأثناء ري الأرض الزراعية بنطاق قرية ميت حواي بدائرة المركز.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلي مركز شرطة السنطة يفيد بوصول "سمير. ب" 42 سنة مقيم بقرية ميت حواى التابعة لذات الناحية ويعمل إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة



كما باشرت القيادات الأمنية تحت رئاسة المقدم أحمد سامي مصلح مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد الدهراوى رئيس المباحث إلى المستشفى.



وبسؤال مرافقي المتوفى أوضح أن حال عمله على اللودر الخاص به بشوارع القرية أثناء العمل تم إصابته عن طريق مروحة اللودر ما تسبب مصرعه



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية اليوم عن وضع خطة للاعتكاف والاستقبال شهر رمضان المبارك وإحياء لياليه عن طريق عمل خطة مشتركة بين الأوقاف والأزهر (الملتقى الفكري) فى 49 مسجدا على مستوى المحافظة.



كما نعي الشيخ صبري عباده وكيل وزارة الأوقاف بالغرببة وفاة الإمام والخطيب المشار اليها مشيرا بقوله "وفاته أوجع قلوبنا وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته وبنسعي نعمل مشاركة مجتمعيه لأسرته".



كما أشار إلى تفعيل دور المدارس العلمية العشر على مستوى المديرية، وذلك بعد صلاة العصر يوميا مشيرا إلى تنشيط عمل خطة القوافل الدعوية بواقع عدد ( 8) محاضرات خلال الشهر وكذا الدروس اليومية بمسجد المديرية وإلقاء محاضرة يومية ما بين صلاة العشاء والتراويح.



وكشف وكيل الوزارة عن خطة لإقامة احتفالات بالعاشر من رمضان وغزوة بدر وفتح مكة وليلة القدر على مستوى كافة الإدارات بقري ومراكز المحافظة.

