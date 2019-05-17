البيئة: تشكيل لجنة لفحص شكاوى المواطنين عن المخلفات في مصر الجديدة

قامت لجنة من إدارة المخلفات بفرع القاهرة الكبرى التابع لوزارة البيئة ببحث بعض الشكاوى المقدمة للوزارة بخصوص وجود مخلفات بحي مصر الجديدة، حيث توجهت اللجنة لحي مصر الجديدة، وتم التنسيق مع أحمد أنور عباس رئيس الحي للمرور على المناطق ومتابعة الموقف عن كثب.



وأوضحت وزارة البيئة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن اللجنة قامت بالمرور على العديد من شوارع حي مصر الجديدة ولم تلاحظ سوى وجود منطقة مناولة على حدود حي الزيتون مع مصر الجديدة يقوم المواطنون بإلقاء مخلفات البناء بها وتقوم هيئة النظافة برفع تلك المخلفات على مدار اليوم .



كما تابعت اللجنة نقطة تجميع المخلفات البلدية أسفل كوبري 4.5، وتقوم هيئة النظافة برفع المتولد صباحا يوميا ونقله إلى مقلب العبور.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة ستواصل المرور على العديد من المناطق في مصر الجديدة لمتابعة الموقف وعمل تقرير مفصل خلال الأيام المقبلة.