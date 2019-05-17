تجريد قبطان بالبحرية البريطانية من وظيفته لاستغلاله سيارته الرسمية لمصلحته

أفادت صحيفة (تلجراف) البريطانية بأنه تم تجريد قبطان أكبر سفينة بالبحرية البريطانية من وظيفته بسبب استغلاله سلطته واستخدام سيارته الرسمية لمصالحه الشخصية.



وذكرت الصحيفة أن نيك كوك بريست لم يعد مسؤولًا عن السفينة (كوين إليزابيث)، بسبب التحقيق الذي كشف عن قيادته سيارته الرسمية في عطلات نهاية الأسبوع.



ويُعتقد أن السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية الرئيسية وقباطنتها يعارون سيارة لاستخدامها في مهام رسمية، ووجد تحقيق أن نيك استخدم السيارة كما لو كانت ملكًا له.