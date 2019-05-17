بسلاح ميري .. طفل كاد أن يقتل أمه

تفاجئ العاملون في أحد المستشفيات خلال الساعات الأولى من صباح أحدي الليالي الأسبوع الماضي في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، بوصول حالة حرجة مصابة بطلق ناري.



وحسب ما ورد في "newshup" قامت الشرطة بالتحريات والتحقيق في تلك الواقعة ووجدوا أن الضحية سيدة مصابة بطلق ناري علي يد طفلها البالغ عمره 8 سنوات حيث وجه مسدس حقيقي ظنا منه أنه لعبة حيث حصل عليه من سيارة أحد المحاربين القدامى ولا يعلم أنه مسدس حقيقي.



ومازالت الأم في حالة حرجة بالمستشفى، وأكد أحد محققي الشرطة أن الخطأ لا يقع بالكامل على ذلك الرجل الذي ترك سلاحه في السيارة ولكن المسؤولية الكبرى تقع على الأم الذي لم تنتبه إلى تصرفات طفلها.