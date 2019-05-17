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أخبار البلد

مفيش تدخل فى الاختيار.. سفير ألمانيا: 12 مليون يورو دعما سنويا للمدارس الألمانية فى مصر

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:19 م
السفير جيورج يوليوس
السفير جيورج يوليوس لوي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال السفير جيورج يوليوس لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن السفارة الألمانية لا تتدخل في اختيار الطلاب الملتحقين بالمدارس الألمانية في القاهرة.

وقال «لوي» في مؤتمر صحفي عقد بمقر إقامته في القاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة: «المدارس الألمانية مستقلة تماما في اختيار تلاميذها، وهذا هو سر نجاحها وترفض السفارة التدخل في عملية اختبار واختيار المتقدمين للالتحاق بالمدارس الألمانية».

وتابع: «كما تدعم ألمانيا المدارس الألمانية في مصر بمبلغ من 10 إلى 12 مليون يورو سنويا».

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