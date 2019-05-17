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أخبار العالم

سوريا تؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج وتدعو إلى ضبط النفس

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:27 م
حركة الملاحة في الخليج
حركة الملاحة في الخليج
أ ش أ
أعربت سوريا عن رفضها أي أعمال من شأنها إعاقة حركة الملاحة في الخليج، مؤكدة أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة، إن بلاده تعرب عن رفضها أي أعمال من شانها إعاقة حركة الملاحة في الخليج العربي، والتي تنعكس سلبًا على جميع دول المنطقة.

وأضاف المصدر أن سوريا تؤكد أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد.

وأوضح أن سوريا تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأن تصاعد التوتر في الخليج لا يصب في مصلحة دول المنطقة، مشددة على أن الحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية سيؤدي بلا شك إلى خفض التوتر وضمان الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

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