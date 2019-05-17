بريطانيا تحذّر رعاياها من أصول إيرانية من التوجه إلى طهران

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من أصول إيرانية من التوجه إلى إيران.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - إنه إذا تعرض المواطنون البريطانيون من أصول إيرانية لخطر الاحتجاز في إيران، فإن قدرة الحكومة البريطانية على دعم هؤلاء المواطنين ستكون محدودة.



وليس هذا التحذير الأول الذي تعلنه الخارجية البريطانية، ففي وقت سابق أوصت وزارة الخارجية البريطانية، رعاياها من أصول إيرانية بألا يسافروا إلى إيران إلا في الحالات الضرورية.



جدير بالذكر أن الخارجية البريطانية أطلقت هذا التحذير على خلفية مجموعة من عمليات التوقيف والاعتقالات قامت بها السلطات الإيرانية، طالت بريطانيين من أصل إيراني، كان أشهرها في الفترة السابقة، الناشطة نازنين زاغري، حيث ألقت السلطات الإيرانية القبض عليها، في مطار الإمام الخميني، في مارس 2016، عندما كانت تنوي مغادرة إيران، مع طفلتها الصغيرة.

