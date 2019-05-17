احتجزتهم الجماعات المسلحة.. الإمارات تساعد في الإفراج عن 4 أجانب في ليبيا

أعلنت وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنها من إطلاق سراح أربعة محتجزين على أيدي الجماعات المسلحة في ليبيا ثلاثة منهم فلبينيين وواحد من كوريا الجنوبية.



أشارت الوزارة إلى أن الإفراج عن المحتجزين جاء بناء على تعاون بين الإمارات والجيش الوطني الليبي.



وأضافت وزارة الشؤون الخارجية في دولة الإمارات في بيانها أن المحتجزين الذين كانوا يعملون مهندسين مدنيين تم نقلهم جوا إلى أبوظبي حيث يتم إعادتهم إلى دولهم.