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رياضة

مدرب الإعلاميين: مازال أمامنا الوقت لضم صفقات جديدة للفريق

الجمعة 17/مايو/2019 - 07:22 م
جميل حلمي المدير
جميل حلمي المدير الفني لنادي الإعلاميين
مالك خالد
قال جميل حلمي المدير الفني لنادي الإعلاميين، إن مجلس إدارة الفريق برئاسة طارق الشرباصي يعمل بكل قوة مع الجهاز الفني من أجل الانتهاء من ملف الصفقات الجديدة ودعم الفريق بشكل قوي للموسم الجديد.

وأضاف حلمي فى تصريحات لـ "صدي البلد": مازال أمامنا متسع من الوقت لإبرام مزيد من الصفقات القوية، لدعم بعض الخطوط حرصا على الظهور بشكل جيد والمنافسة على الصعود للممتاز.

وأوضح حلمي أن الفريق أبرم ثلاث صفقات حتى الآن بضم بدر إبراهيم لاعب وسط الفيوم، ودانيو جونيور لاعب وسط منتخب توجو، وسعد سعيد مدافع البنك الأهلي، ومازال العمل على بعض الصفقات الأخرى لتقوية دعائم الفريق.

وكان الجهاز الفني للإعلاميين قد طلب من الإدارة التعاقد مع 9 صفقات سوبر استعدادا للموسم الجديد.

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