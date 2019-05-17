مرصد الأزهر يثمن بيان نائبة بالبرلمان النمساوي بشأن حظر الحجاب في الدولة

ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف البيان الذي ألقته النائبة "مارتا بيسمان" أمس الخميس في البرلمان النمساوي أعلنت فيه رفضها لقانون حظر الحجاب بالمدارس داخل النمسا.



وأكد المرصد أن هذا البيان خطوة في الطريق الصحيح لمراعاة مشاعر المسلمين، ولا سيما بعد صدور قرار بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا علي الرغم من عدم موافقة أغلبية البرلمان النمساوي، الأمرالذي اعتبره المسلمون وكثير من السياسيين في النمسا بأنه غير دستوري، وسيقدمون اعتراضا علي هذا القانون أمام المحكمة الدستورية في النمسا.



وبدأت النائبة كلمتها بتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، كما وجهت اتهامًا لحزب الحرية اليميني النمساوي"، الذي تزعم حملة دعاية سياسية ضد المسلمين بالنمسا منذ ما يزيد على عشرة أعوام.



وأضافت أنه نتيجة لحملات الكراهية التي يقوم بها هذا الحزب، نرى اليوم ونسمع عن تعرض مسلمات محجبات لاعتداءات ومضايقات في الشوارع لا لشيء إلا لارتدائهن للحجاب. كما ذكرت أن الحجاب جزء من حياة النساء المسلمات ومن ثقافتهن ومن هويتهن، ولكن تم تصويره كرمز للسياسة المناهضة للمسلمين.



وتابعت "مارتا بيسمان" يمكننا أن نتعلم من المسلمين قيم التسامح والتضامن فالحجاب لا يمثل مشكلة في المجتمع، ولكن هناك بعض الأحزاب تريد عمل "دعاية" إعلامية، لكسب أصوات بعض الناخبين على حساب قضية الحجاب، وهو الأمر الذي ينبغي رفضه تماما.



وفي لفتة منها قامت بارتداء الحجاب أمام النواب، ثم تساءلت قائلة: هل تغير شيء الآن، هل لم أعد مارتا بيسمان النائبة في البرلمان النمساوي والمولودة بالنمسا.