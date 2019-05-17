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رياضة

استعدادا لـ أمم أفريقيا .. جهاد عامر تتفقد استاد الدفاع الجوي

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:28 م
صدى البلد
يسرى غازى - نور عادل
قامت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا بإجراء زيارة تفقدية لاستاد الدفاع الجوي أمس تخللها وضع التصور المبدئي لتوزيع الشباب المتطوعين داخل المواقع المختلفة بالاستاد.

جاء ذلك في ضوء الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبا.

قامت الدكتورة جهاد عامر برفقة وليد مهدي رئيس مجموعة استاد الدفاع الجوي ومسئولي الإستاد بجولة ميدانية شاملة لمختلف المواقع للوقوف على التوزيعات المبدئية للشباب المتطوعين، والتي تشمل المنطقة المخصصة للإعلاميين وكبار الزوار ومنطقة الاستقبال والأبواب الخارجية والداخلية والمنطقة الخاصة بغرف اللاعبين والحكام والعيادات الطبية الى جانب المقصورة الرئيسية ومدرجات المشجعين.

وجهت عامر تحية اعزازٍ وتقدير للقائمين على ستاد الدفاع الجوي والملاعب الملحقة به، على جهودهم الدؤوبة تعاونًا لإنجاح البطولة وإعلاء اسم مصر.

أوضحت الدكتورة جهاد عامر انه قد تم الانتهاء من زيارات استادات السويس والإسماعيلية والإسكندرية بالتنسيق مع السادة رؤساء المجموعات للوصول إلى التصور المبدئي حول أعداد الشباب المتطوعين الذين سيشاركون في تنظيم البطولة، وأنه سيتم استكمال باقي الزيارات لاستاد القاهرة والسلام خلال الفترة القادمة.

لفتت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أعداد الشباب المتطوعين الذين اجتازوا المقابلات الشخصية ، والتواصل معهم لبدء مرحلة التدريب والإعداد للبطولة.
استعدادا لـ أمم أفريقيا .. جهاد عامر تتفقد استاد الدفاع الجوي
استعدادا لـ أمم أفريقيا .. جهاد عامر تتفقد استاد الدفاع الجوي
استعدادا لـ أمم أفريقيا .. جهاد عامر تتفقد استاد الدفاع الجوي
استعدادا لـ أمم أفريقيا .. جهاد عامر تتفقد استاد الدفاع الجوي

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