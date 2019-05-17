الليبراليون يفوزون بالانتخابات الإقليمية في مقاطعة "نيوفوندلاند واللابرادور" بالشرق الكندي

فاز الحزب الليبرالي الحاكم في كندا بالانتخابات الإقليمية التي جرت في مقاطعة "نيوفوندلاند واللابرادور" في الشرق الكندي بـ 20 مقعدًا من أصل 40 مقعدًا.



وقال رئيس الوزراء جستن ترودو - في بيان له في أعقاب إعلان النتيجة اليوم - "اختار ناخبو نيوفاوندلاند ولابرادور انتخاب حكومة بقيادة الحزب الليبرالي"، مضيفًا "نيابة عن حكومة كندا، أهنئ دوايت بول على إعادة انتخابه."



وتابع "في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى السبعين لكونفدرالية نيوفاوندلاند ولابرادور مع كندا، أتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة المقاطعة معا ، من خلال شراكات مثل استراتيجية النمو الأطلسي، واتفاق المحيط الأطلسي المتجدد"، متابعا "سنواصل خلق وظائف جيدة من الطبقة المتوسطة وتنمية اقتصاد المقاطعة، مع حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ."



وسجل الناخبون في نيوفاوندلاند ولابرادور يوم أمس /الخميس/ إحباطهم من السياسة التقليدية، من خلال حصول الحزب الليبرالي على حكومة أقلية - وهو حدث نادر في تاريخ المقاطعة.



ومع نشر جميع استطلاعات الرأي، فاز حزب رئيس الوزراء دوايت بول (الليبرالي) بـ 20 مقعدًا في المجلس التشريعي، وحصل حزب المحافظين- الذي يتزعمه الصاعد السياسي تشيس كروسبي - على 15 مقعدا، وحصل الديمقراطيون الجدد على ثلاثة، وانتخب اثنان من المستقلين.



وكانت آخر مرة فازت فيها الحكومة القائمة بأقل من الأغلبية في عام 1971، عندما فشل أول رئيس وزراء في المقاطعة جوي سمولوود في الفوز بحكومته ذات الأغلبية السابعة على التوالي.