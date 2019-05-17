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أخبار العالم

ترامب ينتقد التغطية الإعلامية للوضع المتوتر مع إيران

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:30 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تغطية بعض وسائل الإعلام الأمريكية للتوترات الأخيرة المتصاعدة بين بلاده وإيران، قائلا إنها مزيفة وتضر بالولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن الأمر قد يكون مفيدا لأنه يؤدي إلى إرباك إيران.

وكتب ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تضر ببلادنا بتغطيتها المدلسة وغير الدقيقة للغاية بشأن إيران. إنها مشتتة وضعيفة المصادر (مختلقة)، وخطيرة. على الأقل إيران لا تعلم كيف تفكر، وفي هذه الحالة قد يكون ذلك شيئا جيدا للغاية".

وكان ترامب انتقد أمس الأول صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" على خلفية تقارير لها زعمت بوجود صراع داخل إدارة ترامب بشأن سياستها المتعلقة بالشرق الأوسط، وأن مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، يفضلان نهجا أكثر هجومية تجاه إيران بخلاف الرئيس الأمريكي.

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