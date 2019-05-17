مساعد رئيس لجنة أمم إفريقيا: إعلان أعداد وأسماء المتطوعين في البطولة خلال أيام

زارت النائبة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، استاد الدفاع الجوي أمس الخميس لوضع التصور المبدئي لتوزيع الشباب المتطوعين داخل المواقع المختلفة بالاستاد.



جاء ذلك في ضوء الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبا.



وقامت الدكتورة جهاد عامر برفقة الكابتن وليد مهدي رئيس مجموعة ستاد الدفاع الجوي وكذلك مسئولي الاستاد، بجولة ميدانية شاملة لمختلف المواقع بالاستاد للوقوف على التوزيعات المبدئية للشباب المتطوعين والتي تشمل المنطقة المخصصة للإعلاميين وصالون كبار الزوار ومنطقة الاستقبال والأبواب الخارجية والداخلية للاستاد والمنطقة الخاصة بغرف اللاعبين والحكام والعيادات الطبية والمقصورة الرئيسية ومدرجات المشجعين.



ووجهت عامر تحية اعزازٍ وتقدير للقائمين على استاد الدفاع الجوي والملاعب الملحقة به على جهودهم الدؤوبة تعاونًا لإنجاح البطولة وإعلاء اسم مصر.



وأوضحت الدكتورة جهاد عامر أنه تم الانتهاء من زيارات استادات السويس والإسماعيلية والإسكندرية بالتنسيق مع رؤساء المجموعات للوصول إلى التصور المبدئي حول أعداد الشباب المتطوعين الذين سيشاركون في تنظيم البطولة، وإنه سيتم استكمال باقي الزيارات لإستادي القاهرة والسلام الأيام القادمة.



ولفتت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أعداد الشباب المتطوعين الذين اجتازوا المقابلات الشخصية والتواصل معهم لبدء مرحلة التدريب والإعداد للبطولة.