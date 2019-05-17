فى وسط الطريق ووقفت.. هبوط اضطراري لطائرة في أحد شوارع فلوريدا.. فيديو

نفذت طائرة خفيفة هبوطا اضطراريا على طريق سريع مزدحم واصطدمت بسيارة في ولاية فلوريدا الأمريكية. وأعلنت الشرطة المحلية أن طيارا اضطر إلى هبوط طائرته على الطريق بسبب نفذ وقودها، مضيفة أن هذا الحادث لم يؤد إلى أي إصابات.#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic pic.twitter.com/HMmPf7Zhjn — RT Arabic (@RTarabic) May 17, 2019

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطائرة هبطت في منتصف الطريق بأحد الطرق السريعة بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية .ظهر في المقطع الطائرة بعد هبوطها الإضطراري في منتصف أحد الطرق في مشهد أثار دهشة جميع المترجلين وسائقي السيارات .جدير بالذكر أن الشرطة المحلية أعلنت أن الطيار اضطر إلى هبوط طائرته على الطريق بسبب نفذ وقودها، مضيفة أن هذا الحادث لم يؤد إلى أي إصابات.