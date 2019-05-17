ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فى وسط الطريق ووقفت.. هبوط اضطراري لطائرة في أحد شوارع فلوريدا.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:28 م
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطائرة هبطت في منتصف الطريق بأحد الطرق السريعة بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية .

ظهر في المقطع الطائرة بعد هبوطها الإضطراري في منتصف أحد الطرق في مشهد أثار دهشة جميع المترجلين وسائقي السيارات .

جدير بالذكر أن الشرطة المحلية أعلنت أن الطيار اضطر إلى هبوط طائرته على الطريق بسبب نفذ وقودها، مضيفة أن هذا الحادث لم يؤد إلى أي إصابات.





ترشيحاتنا

صدمة .. مانشستر يونايتد يعرض نجمه للرحيل مجانا

خريطة جديدة لمحور جوزيف تيتو.. تحويلات هامة وإغلاق جزئي لمدة شهر

أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد الزعيم على طريقته

اللحمة ببلاش.. مطعم يقدم وجبات مبتكرة لزبائنه.. فيديو

صندوق النقد: صرف ملياري دولار لمصر كدفعة أخيرة من القرض الدولي

الحب لا يعرف المستحيل.. قصة وردة الجزائرية وبليغ حمدي جواز بعد انتظار وطلاق لم ينهِ الحب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور

هناكل إيه على الفطار.. مندى وصينية بطاطس باللحمة المفرومة وشوربة قرع.. والحلو: كنافة بالشيكولاتة