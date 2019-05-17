أحمد عبدالغني مديرا فنيا لفريق 6 أكتوبر بالقسم الثالث

تعاقد مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة رضا عامر، مع المدير الفني أحمد عبدالغني لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بهدف تحقيق الصعود من القسم الثالث.



وجاء توقيع العقود بحضور أحمد حمودة نائب رئيس النادي وإبراهيم العوامري امين الصندوق وأسامة يوسف رئيس قطاع الناشئين ووليد هليوه المشرف على الكرة.



جدير بالذكر أن أحمد عبدالغني قاد فريق جولدي فنيا الموسم الماضي وكان قاب قوسين او ادنى من الصعود للدوري الممتاز ب واحتل المركز الثاني في المجموعة.