ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

كيف تتناول 3 لتر ماء بين الإفطار والسحور؟

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:43 م
فوائد تناول الماء
فوائد تناول الماء
رشا عوني
يحتاج الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام لتناول كميات كبيرة من الماء والمشروبات والعصائر لتعويض الجسم عما فقده طوال اليوم، وخلال فترة الإفطار والسحور، يجب أن نتناول اكبر كمية ممكنة من الماء والعصائر لترطيب الجسم وتعويضه، لكن هذا الأمر قد يبدو صعبًا بالنسبة للكثير، خاصة وأن الأطباء ينصحون دومًا بضرورة تناول 3 لتر ماء يوميًا، فكيف يمكن تناولهم خلال فترة الإفطار التي تتمثل في 9 ساعات فقط؟.

تجيب الدكتورة لميس مراد خبيرة التغذية عن هذا التساؤل، وتقول أن الماء الذي يحتاجه الجسم ليس مقتصرًا على تناول المياه نفسها فقط، بل يحتسب ضمنها كل ماهو سائل، مثل المشروبات والعصائر والشوربة .

وأضافت مراد لـ "صدى البلد" أنه يمكن تقسيم الـ 3 لتر خلال فترة الإفطار كما يلي :

1- في الإفطار : كوب ماء أو عصير + طبق شوربة.

2- أثناء وجبة الإفطار نتناول كوب ماء على مرات مختلفة.

3- تجنب تناول العصائر المسكرة على الإفطار لأنها لا تروي العطش بل تشعرك بالحاجة إلى الماء بسبب السكر.

4- بعد الإفطار يمكن تناول كوب عصير طبيعي طازج دون سكر أو كوب شاي أو قهوة أو أي مشروب دافئ.

5- بعد تناول الحلويات يجب تناول كوب ماء كبير.

6- بعد ساعة من تناول الحلويات، يجب تناول كوب ونصف ماء.

7- تناول 2 كوب ماء قبل وأثناء السحور.

كما نصحت لميس مراد بتجنب تناول الأكلات التي تحتوي على الملح والشطة والتوابل في وجبة السحور لأنها تزيد العطش، بالإضافة إلى ضرورة تناول زبادي أو موز أو حليب رايب.

ترشيحاتنا

عدم استيراد السلع الاستفزازية من بينها.. البرلمان يكشف أسباب تراجع الدولار لأدنى مستوى

لسبب إنساني.. محمد صبحي يعتذر عن حراسة مرمى الداخلية أمام الإسماعيلي

بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة في المغرب.. وهذا هو الخطيب

الغيابات تضرب نهضة البركان قبل لقاء الزمالك بالكونفيدرالية.. أبرزهم عبد الصمد

الرئيس السيسي: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية.. صور

تسلق أحد الجدران.. شرطي ينجو من الموت في آخر لحظة .. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور

هناكل إيه على الفطار.. مندى وصينية بطاطس باللحمة المفرومة وشوربة قرع.. والحلو: كنافة بالشيكولاتة