كيف تتناول 3 لتر ماء بين الإفطار والسحور؟

يحتاج الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام لتناول كميات كبيرة من الماء والمشروبات والعصائر لتعويض الجسم عما فقده طوال اليوم، وخلال فترة الإفطار والسحور، يجب أن نتناول اكبر كمية ممكنة من الماء والعصائر لترطيب الجسم وتعويضه، لكن هذا الأمر قد يبدو صعبًا بالنسبة للكثير، خاصة وأن الأطباء ينصحون دومًا بضرورة تناول 3 لتر ماء يوميًا، فكيف يمكن تناولهم خلال فترة الإفطار التي تتمثل في 9 ساعات فقط؟.



تجيب الدكتورة لميس مراد خبيرة التغذية عن هذا التساؤل، وتقول أن الماء الذي يحتاجه الجسم ليس مقتصرًا على تناول المياه نفسها فقط، بل يحتسب ضمنها كل ماهو سائل، مثل المشروبات والعصائر والشوربة .



وأضافت مراد لـ "صدى البلد" أنه يمكن تقسيم الـ 3 لتر خلال فترة الإفطار كما يلي :



1- في الإفطار : كوب ماء أو عصير + طبق شوربة.



2- أثناء وجبة الإفطار نتناول كوب ماء على مرات مختلفة.



3- تجنب تناول العصائر المسكرة على الإفطار لأنها لا تروي العطش بل تشعرك بالحاجة إلى الماء بسبب السكر.



4- بعد الإفطار يمكن تناول كوب عصير طبيعي طازج دون سكر أو كوب شاي أو قهوة أو أي مشروب دافئ.



5- بعد تناول الحلويات يجب تناول كوب ماء كبير.



6- بعد ساعة من تناول الحلويات، يجب تناول كوب ونصف ماء.



7- تناول 2 كوب ماء قبل وأثناء السحور.



كما نصحت لميس مراد بتجنب تناول الأكلات التي تحتوي على الملح والشطة والتوابل في وجبة السحور لأنها تزيد العطش، بالإضافة إلى ضرورة تناول زبادي أو موز أو حليب رايب.

